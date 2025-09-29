Акционеры «Т-Технологий» утвердили дивиденды за II квартал

21 августа «Т-Технологии» опубликовали финансовую отчетность по международным стандартам за второй квартал 2025 г. Чистая прибыль группы выросла на 99% год к году и достигла 46,7 млрд руб. Квартальная операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (без учета неконтролируемой доли участия и эффектов инвестиции в «Яндекс»), увеличилась на 77% до 41,6 млрд руб. Выручка возросла на 83% до 354 млрд руб. Рентабельность капитала за отчетный период составила 28,4%. Число клиентов выросло на 16% до 51,4 млн.