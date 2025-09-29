Акционеры «Т-Технологий» утвердили дивиденды за II квартал
Акционеры МКПАО «Т-Технологии» одобрили выплату дивидендов за второй квартал 2025 г. в размере 35 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра по раскрытию корпоративной информации.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за полугодие текущего года, установлено 6 октября. Всего на выплату дивидендов за второй квартал группа направит 9,4 млрд руб. По итогам первого квартала «Т-Технологии» выплатили дивиденды в размере 8,9 млрд руб.
Группа подтвердила планы распределять до 30% годовой чистой прибыли на дивиденды. Компания также намерена выплачивать дивиденды акционерам каждый квартал.
21 августа «Т-Технологии» опубликовали финансовую отчетность по международным стандартам за второй квартал 2025 г. Чистая прибыль группы выросла на 99% год к году и достигла 46,7 млрд руб. Квартальная операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (без учета неконтролируемой доли участия и эффектов инвестиции в «Яндекс»), увеличилась на 77% до 41,6 млрд руб. Выручка возросла на 83% до 354 млрд руб. Рентабельность капитала за отчетный период составила 28,4%. Число клиентов выросло на 16% до 51,4 млн.
По итогам второго квартала совет директоров «Т-технологий» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 35 руб. на акцию.