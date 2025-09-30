Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов
Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже снизился. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи сократился на 0,2% и достиг 2677,98 пункта, индекс РТС также уменьшился на 0,2% до 1017,99 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Подорожали бумаги ПАО «Полюс» (+1,2%), «Аэрофлота» (+0,4%), «Русала» (+0,2%), «Газпрома» (+0,1%).
30 сентября на старте торгов утренней сессии на Мосбирже рынок акций незначительно вырос. К 07:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,05% и достиг 2685,4 пункта.
Подорожали акции АФК «Система» (+0,9%) и «Норильского никеля» (+0,9%), «Аэрофлота» (+0,8%), «Русала» (+0,7%), Мосбиржи (+0,6%), НЛМК (+0,6%), МТС (+0,6%), «Северстали» (+0,4%), ПАО «Полюс» (+0,4%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,4%). Подешевели акции ПАО «Группа Позитив» (-3,1%)., МКПАО «Яндекс» (-1,1%), ПИК (-0,5%), «Алросы» (-0,4%), «Татнефти» (-0,4%), «Сургутнефтегаза» (-0,3%), «Интер РАО» (-0,3%).