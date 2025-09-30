Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже снизился. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи сократился на 0,2% и достиг 2677,98 пункта, индекс РТС также уменьшился на 0,2% до 1017,99 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.