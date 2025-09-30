Китайский золотодобытчик Zijin Gold провел IPO на $3,2 млрд

29 сентября цена фьючерса на золото на товарной бирже Comex превысила $3850 за унцию и обновила рекорд. К 14:15 мск стоимость драгметалла выросла на 0,72% до $3851,6. Опрошенные Financial Times аналитики и участники рынка назвали основной причиной роста стоимости золота то, что западные инвесторы вкладываются в биржевые фонды, обеспеченные драгметаллом.