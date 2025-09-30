Китайский золотодобытчик Zijin Gold провел IPO на $3,2 млрд
Китайская золотодобывающая компания Zijin Gold провела первичное размещение акций (IPO) на $3,2 млрд на Гонконгской фондовой бирже. Компания разместила 349 млн бумаг по цене 71,59 гонконгский доллар за акцию (около $9). Об этом сообщила Financial Times.
В ходе дебютных торгов стоимость акций Zijin Gold выросла на 68%. Рост бумаг компании повлек за собой увеличение рыночной стоимости компании до $40,1 млрд. На это также повлияло проведение IPO на фоне рекордных цен на золото.
29 сентября цена фьючерса на золото на товарной бирже Comex превысила $3850 за унцию и обновила рекорд. К 14:15 мск стоимость драгметалла выросла на 0,72% до $3851,6. Опрошенные Financial Times аналитики и участники рынка назвали основной причиной роста стоимости золота то, что западные инвесторы вкладываются в биржевые фонды, обеспеченные драгметаллом.
По данным издания, перспектива прекращения работы правительства США еще сильнее укрепила цены на золото, которое рассматривается как средство защиты от неопределенности в политической системе страны.