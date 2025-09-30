Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям «М.Видео»
Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям «М.Видео». Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
В течение пяти минут подряд котировки прибавляли более чем 20% от цены закрытия основной сессии 29 сентября. По состоянию на 16:17 мск акции подорожали на 22,13% и достигли 70,65 руб. Дискретный аукцион продлится с 16:21 до 16:51 мск.
Бумаги «М.Видео» выросли на новости о том, что крупнейший онлайн-ритейлер Китая JD.com может принять участие в допэмиссии компании. 30 сентября «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что «М.Видео» ведет переговоры со стратегическими инвесторами по участию в допэмиссии. Часть договоренностей находится в завершающей стадии, в частности с JD.com.
Другой собеседник, знакомый с ходом переговоров, подтвердил, что JD.com получила от ПАО «М.Видео» необходимые документы для рассмотрения. Источники не раскрыли, какую долю в допэмиссии сети магазинов электроники и бытовой техники может получить китайский ритейлер. Собеседник, близкий к «М.Видео», уточнил, что стороны обсуждают размещение ассортимента JD.com на сайте и в магазинах сети и развитие трансграничной торговли через онлайн-канал продаж российского ритейлера.