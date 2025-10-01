Курс доллара опустился ниже 82 рублей на международном рынке
Курс доллара на международном рынке Forex впервые с начала сентября опустился ниже 82 руб., свидетельствуют данные платформы Investing. Минимальное значение за день – 80,22 руб. за доллар.
По состоянию на 13:40 курс доллара достиг 81,21 руб. (-2,03%).
Банк Росси на 1 октября установил курс доллара в размере 82,61 руб., что на 0,26 руб. ниже предыдущего значения.
24 сентября «Ведомости» писали, что Минэкономразвития значительно пересмотрело прогноз по курсу рубля. В проекте на 2026–2028 гг. среднегодовое значение на 2025 г. составит 86,1 руб./$, тогда как в апрельской версии прогнозировалось 94,3 руб./$. Улучшился и прогноз на 2026 г. – 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. По расчетам министерства, в 2027 г. рубль ослабеет до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. До этого ожидалось снижение до 103,5 и 106 руб./$ соответственно.