Объем сделок с бумагами компаний РФ на «СПБ бирже» увеличился в 44 раза за год
Стоимостный объем сделок в рамках основных торгов «СПБ биржи» с ценными бумагами российских эмитентов увеличился в 44 раза в сентябре 2025 г. в сравнении с тем же месяцем 2024 г. (3,17 млрд руб.). В стоимостном выражении показатель достиг 139,57 млрд руб., сообщила пресс-служба торговой площадки.
При этом на 21,67% меньше средств участники торгов затратили на сделки в сентябре, чем в августе текущего года (178,18 млрд руб.). По выходным дням доля сделок от общего их объема составила 3,08% в сентябре. В будние дни в среднем сделки совершались на сумму 6,15 млрд руб., и это на 22,32% меньше, чем в августе (7,92 млрд руб.).
В количественном выражении объем сделок на бирже составил 60,67 млн. Представители торговой площадки отметили рост на 85,82% в сравнении с результатом августа (32,65 млн сделок). Кроме того, увеличилось и количество активных счетов инвесторов. Их стало 1,62 млн против 0,77 млн счетов в августе.
1 октября «СПБ биржа» сообщила, что представит срочный рынок на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис», который пройдет с 8 по 10 октября на федеральной территории «Сириус». Его темой в 2025 г. стало развитие современной финансовой экосистемы России. Руководители «СПБ биржи» расскажут о видах и характеристиках фьючерсных контрактов, которые будут доступны для торговли на начальном этапе.