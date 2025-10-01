Объем сделок с бумагами компаний РФ на «СПБ бирже» увеличился в 44 раза за год

При этом на 21,67% меньше средств участники торгов затратили на сделки в сентябре, чем в августе текущего года (178,18 млрд руб.). По выходным дням доля сделок от общего их объема составила 3,08% в сентябре. В будние дни в среднем сделки совершались на сумму 6,15 млрд руб., и это на 22,32% меньше, чем в августе (7,92 млрд руб.).