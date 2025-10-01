Акционеры «Сибура» одобрили дивиденды в размере 11,2 млрд рублей

Согласно утвержденному решению, дивиденды в денежной форме будут выплачены в размере 8 руб. 60 коп. на одну обыкновенную акцию. Однако с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по итогам I квартала 2025 г. (10,5 млрд руб.) акционеры получат дополнительные 4 руб. 43 коп. на акцию, что в сумме составляет 11,2 млрд руб.