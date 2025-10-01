Акционеры «Сибура» одобрили дивиденды в размере 11,2 млрд рублей
Акционеры ПАО «Сибур холдинг» единогласно проголосовали за выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 11,2 млрд руб., следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.
Согласно утвержденному решению, дивиденды в денежной форме будут выплачены в размере 8 руб. 60 коп. на одну обыкновенную акцию. Однако с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по итогам I квартала 2025 г. (10,5 млрд руб.) акционеры получат дополнительные 4 руб. 43 коп. на акцию, что в сумме составляет 11,2 млрд руб.
Дата закрытия реестра – 6 октября 2025 г. Именно на этот день будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
3 сентября «Сибур» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом $400 млн. Количество ценных бумаг составило 4 млн шт. по $100 за каждую. Фиксированные ежемесячные купоны будут выплачиваться по ставке 6,65% годовых. Облигации доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами.