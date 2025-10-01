Акционеры «Полюса» утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры ПАО «Полюс» на общем собрании утвердили решение о выплате дивидендов по итогам первых шести месяцев 2025 г. в размере 70 руб. 85 коп. на одну обыкновенную акцию, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Выплаты будут осуществлены из чистой прибыли компании за указанный период, а также из части нераспределенной прибыли прошлых лет.
Согласно протоколу собрания, кворум по вопросу повестки дня о дивидендах составил 81,16%. За соответствующее решение проголосовали более 62% участников. Против выступили менее 0,001%, а 37,8% акционеров воздержались. Общая сумма выплат может составить 67,3 млрд руб.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов установлена на 13 октября.
