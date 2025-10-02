Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже снизился. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи сократился на 0,7% и достиг 2628,56 пункта, индекс РТС – на 0,7% и составил 1016,06 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.