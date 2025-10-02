Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов
Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже снизился. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи сократился на 0,7% и достиг 2628,56 пункта, индекс РТС – на 0,7% и составил 1016,06 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Подешевели акции Whoosh (-3,76%), ПАО «ЮГК» (-2,86%), ПИК (-2,12%), АФК «Система» (-2%), «Аэрофлота» (-1,48%), «Самолета» (-1,37%), «СПБ биржи» (-1,31%), Сбербанка (-0,90%), ПАО «Лукойл» (-0,86%), ВТБ (-0,78%), «Мечела» (-0,78%, «Т-Технологий» (-0,73%). Подорожали акции «М.видео» (+1,90%).
2 октября на старте торгов утренней сессии на Мосбирже рынок акций открылся ростом. К 07:01 мск индекс IMOEX2 вырос на 0,1% и составил 2650,27 пункта.
Подорожали акции «Новатэка» (+1%), ПАО «Полюс» (+0,7%), ВК (+0,5%), «Алросы» (+0,4%), НЛМК (+0,4%), АФК «Система» (+0,3%), «Газпрома» (+0,2%), Сбербанка (+0,2%). Подешевели акции ПИК (-1,2%), «Фосагро» (-0,8%), МКПАО «Хэдхантер» (-0,7%), МКПАО «Яндекса» (-0,6%), «Роснефти» (-0,4%), «Татнефти» (-0,3%), «Норильского никеля» (-0,1%), «Интер РАО» (-0,1%).