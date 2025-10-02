Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Набсовет банка «Санкт-Петербург» одобрил выкуп акций на 5 млрд рублей

Ведомости

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» постановил приобрести обыкновенные акции и установить максимальную сумму на их покупку в размере 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Датой начала приобретения акций указано 6 октября, а окончания – 20 мая 2026 г. Акции приобретаются для поддержания капитализации, говорится в сообщении.

За восемь месяцев 2025 г. выручка банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 12,4% год к году до 66,8 млрд руб. Чистая прибыль за этот период упала на 6,2% год к году и составила 31,7 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 14,2% и достиг 51,5 млрд руб., чистый комиссионный – сократился на 1,3% до 7,6 млрд руб. Операционные расходы выросли на 5,3% и достигли 16,6 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 22,8%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь