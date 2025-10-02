Набсовет банка «Санкт-Петербург» одобрил выкуп акций на 5 млрд рублей

За восемь месяцев 2025 г. выручка банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 12,4% год к году до 66,8 млрд руб. Чистая прибыль за этот период упала на 6,2% год к году и составила 31,7 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 14,2% и достиг 51,5 млрд руб., чистый комиссионный – сократился на 1,3% до 7,6 млрд руб. Операционные расходы выросли на 5,3% и достигли 16,6 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 22,8%.