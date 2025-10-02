Стоимость Brent упала ниже $65 за баррель
Цена ноябрьских фьючерсов марки Brent снизилась на 0,90% и составила $64,76 за баррель по состоянию на 16:10 мск. Об этом свидетельствуют данные платформы Investing.
11 сентября Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2025 г. по сравнению с 2024 г. Ожидается рост спроса на нефть в мире в текущем году на 740 000 баррелей в сутки (б/с). В августе агентство прогнозировало показатель на уровне 685 000 б/с.
Оценка роста спроса на нефть за 2026 г. сократилась с 699 000 б/с до 698 000 б/с. Агентство также скорректировало данные по спросу на нефть в сторону повышения. В 2024 г. он оценивается в 103,14 млн б/с, в 2025 г. – 103,87 млн б/с (в августе – 103,74 млн б/с), в 2026 г. – 104,57 млн б/с (в августе – 104,44 млн б/с).
7 сентября Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман решили скорректировать объем добычи нефти в октябре на 137 000 б/с. Решение принято в связи со «стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти».