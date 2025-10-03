Акции «Озон фармацевтики» выросли на 8,9% перед дивотсечкой
Акции ПАО «Озон фармацевтика» на торгах на «Московской бирже» выросли на 8,9% до 50,85 руб. за бумагу перед отсечкой дивидендов на бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
25 сентября акционеры «Озон фармацевтики» одобрили выплату дивидендов за шесть месяцев 2025 г. в общей сложности в 275,2 млн руб. 28 августа совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров по итогам первого полугодия 2025 г. направить на выплату дивидендов аналогичную сумму.
«Озон фармацевтика» выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе. За I квартал 2025 г. компания выплатила дивиденды в размере 308 млн руб. С учетом дивидендов за шесть месяцев текущего года совокупный объем выплат составит 583 млн руб.
Согласно финансовым результатам, выручка «Озон фармацевтики» за I квартал 2025 г. выросла на 45% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 6,9 млрд руб. Рост обеспечило увеличение продаж, расширение ассортимента продукции и повышение представленности в аптечных сетях. Позитивное влияние оказали и активное участие в госзакупках, смещение спроса в сторону более дорогих препаратов и рост средней цены упаковки.