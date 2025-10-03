Акции «Озон фармацевтики» выросли на 8,9% перед дивотсечкой

Согласно финансовым результатам, выручка «Озон фармацевтики» за I квартал 2025 г. выросла на 45% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 6,9 млрд руб. Рост обеспечило увеличение продаж, расширение ассортимента продукции и повышение представленности в аптечных сетях. Позитивное влияние оказали и активное участие в госзакупках, смещение спроса в сторону более дорогих препаратов и рост средней цены упаковки.