Фондовый рынок открылся в основную сессию снижением индексов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал снижение. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи упал на 0,9% и достиг 2582,03 пункта, индекс РТС сократился на 0,9% до 993,2 пункта, следует из данных торговой площадки.