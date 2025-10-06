Газета
Фондовый рынок открылся в основную сессию снижением индексов

Ведомости

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал снижение. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи упал на 0,9% и достиг 2582,03 пункта, индекс РТС сократился на 0,9% до 993,2 пункта, следует из данных торговой площадки.

Подешевели акции СПБ биржи (-1,63%), X5 (-1,49%), Мосбиржи (-1,21%), ПАО «Мечел» (-0,69%), «Аэрофлота» (-0,53%), ВТБ (-0,44%). Подорожали акции ПАО «ИВА» (+9,61%), ПАО «Полюс» (+1,20%), «Сургутнефтегаза» (+0,93%), «Самолета» (+0,76%), ПИК (+0,74%).

6 октября на старте торгов утренней сессии на Мосбирже рынок акций снизился. К 07:01 мск индекс IMOEX2 уменьшился на 0,2% и составил 2600,26 пункта.

Лидерами снижения среди «голубых фишек» стали акции ПАО «Группа Позитив» (-3,8%), «ПИК» (-2,1%), Мосбиржи (-1,4%). Подорожали акции ПАО «Полюс» (+1,7%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+1,4%), «НЛМК» (+0,7%), «Северстали» (+0,6%), «Лукойла» (+0,3%), «Роснефти» (+0,3%).

