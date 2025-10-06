Бывшая Qiwi проведет делистинг АДР с Мосбиржи

30 сентября FFF объявила третью волну выкупа расписок NanduQ. В NanduQ заявили, что не участвуют в предложении, но в свете текущего предложения о выкупе и принимая во внимание первоначальный тендер, который привел к снижению объемов торгов АДР на Мосбирже, компания и совет директоров компании пересмотрят стратегическую целесообразность сохранения листинга АДР на площадке.