Бывшая Qiwi проведет делистинг АДР с Мосбиржи
Совет директоров NanduQ (бывшая Qiwi) одобрил подачу заявки на делистинг с Московской биржи американских депозитарных расписок (АДР). При утверждении решения о делистинге учитывались тендерные предложения о выкупе акций компании Fusion Factor Fintech (FFF). Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Ожидается, что NanduQ подаст заявление 6 октября. Дата делистинга будет объявлена после подтверждения Мосбиржей. В компании уточнили, что сейчас она не ведет операционной деятельности в России, не проводила и не объявляла о редомициляции.
«Продолжение листинга на «Московской бирже» не является стратегическим приоритетом для компании, которая планирует сосредоточиться на развитии своего международного бизнеса и сохранит Astana International Exchange в качестве основной площадки для листинга своих АДР», – говорится в сообщении.
30 сентября FFF объявила третью волну выкупа расписок NanduQ. В NanduQ заявили, что не участвуют в предложении, но в свете текущего предложения о выкупе и принимая во внимание первоначальный тендер, который привел к снижению объемов торгов АДР на Мосбирже, компания и совет директоров компании пересмотрят стратегическую целесообразность сохранения листинга АДР на площадке.
30 января 2024 г. Qiwi plc. закрыла сделку по продаже российских активов и процесс реструктуризации бизнеса. Компания продала российские активы, консолидированные под АО «Киви», FFF, принадлежащей бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,7 млрд руб.
В феврале 2024 г. Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка». Судебное решение о введении процедуры принудительной ликвидации было вынесено 10 апреля 2024 г. Ликвидатором стало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). 28 апреля 2025 г. АСВ сообщило о завершении расчетов с кредиторами «Киви банка».