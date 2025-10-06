Мосбиржа рассказала о торгах в праздничные дни 2026 года
Московская биржа определила регламент работы рынков во время государственных праздников в 2026 г. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель торговой площадки.
В выходные дни 5–6, 8–9 января, 9 марта и 11 мая 2026 г. будут проводиться торги на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ.
В эти даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить по всем инструментам, кроме сделок с расчетами «сегодня» и сделок своп, дата исполнения обязательств по которым частично приходится на день их заключения. Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, которые предусматривают обязательства, выраженные в рублях, за исключением депозитной маржи.
В дни государственных праздников 1–4 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября и 31 декабря 2026 г. торги на рынках Мосбиржи проводиться не будут. В остальные дни торги на рынках биржи осуществляются по обычному расписанию.
3 октября Мосбиржа объявила, что частные инвесторы в сентябре вложили в ценные бумаги на площадке рекордные 317 млрд руб. Это в 2,6 раза больше средств по сравнению с таким же периодом 2024 г. Из них вложения в акции составили 75,2 млрд руб. в облигации – 236,5 млрд руб., в паи фондов – 5,3 млрд руб. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями в сентябре достигла 65%, облигациями – 14%.