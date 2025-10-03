Частные инвесторы в сентябре вложили в ценные бумаги на Мосбирже 317 млрд рублей

Число физлиц, у которых есть брокерские счета на «Мосбирже», в сентябре выросло на 244 000 и достигло 38,6 млн человек. Частные инвесторы нарастили количество открытых счетов с 72 млн до 73,1 млн. Сделки на фондовом рынке площадки в сентябре заключили 3,5 млн человек, из которых 339 000 являются квалифицированными инвесторами.