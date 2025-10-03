Частные инвесторы в сентябре вложили в ценные бумаги на Мосбирже 317 млрд рублей
Частные инвесторы в сентябре вложили в ценные бумаги на Московской бирже рекордные 317 млрд руб. Это в 2,6 раза больше средств по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Из них вложения:
в акции – 75,2 млрд руб.,
облигации – 236,5 млрд руб.,
в паи фондов – 5,3 млрд руб.
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями в сентябре достигла 65%, облигациями – 14%.
Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 8% и 15% соответственно. Частные инвесторы стали их основными участниками с долями 81% в утренней и 75% в вечерней сессиях.
Число физлиц, у которых есть брокерские счета на «Мосбирже», в сентябре выросло на 244 000 и достигло 38,6 млн человек. Частные инвесторы нарастили количество открытых счетов с 72 млн до 73,1 млн. Сделки на фондовом рынке площадки в сентябре заключили 3,5 млн человек, из которых 339 000 являются квалифицированными инвесторами.
Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,15 млн (+71 500 за сентябрь). Торговый оборот на них увеличился на 11% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достиг 270,3 млрд руб. В структуре оборота 53% составили сделки с акциями, 21% – с облигациями, 26% – с паями.
Наиболее популярными акциями в портфелях частных инвесторов в сентябре были:
5 сентября «Мосбиржа» сообщила, что вложения частных инвесторов в ценные бумаги на площадке за восемь месяцев 2025 г. составили 1,52 трлн руб. Это является рекордным показателем по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.