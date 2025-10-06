Газета
Главная / Инвестиции /

«Газпром» соберет заявки на выпуск облигаций объемом от 15 млрд рублей

Ведомости

ООО «Газпром капитал» 7 октября с 11:00 до 15:00 мск намерено собрать заявки на выпуск двухлетних облигаций серии БО-003Р-06 объемом от 15 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Предусмотрены ежемесячные переменные купоны. Они будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Центробанка, и спред не выше 150 б. п. Организатором и агентом по размещению будет Газпромбанк. Техническое размещение состоится 10 октября.

Выпуск смогут приобрести неквалифицированные инвесторы после прохождения теста.

15 апреля «Газпром капитал» разместил трехлетние облигации объемом 350 млн евро с расчетами в рублях. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля, ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 7,75% годовых. Поручителем по выпуску выступил «Газпром».

Выпуск облигаций «Газпром капитала» в евро стал первым подобным размещением на локальном рынке. Несмотря на колебания, он проводился с доходностью ниже, чем у таких же ценных бумаг на вторичном рынке. Компания предложила держателям своих облигаций обменять их на новые локальные бумаги в той же валюте на рыночных условиях.

