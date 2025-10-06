«Газпром» соберет заявки на выпуск облигаций объемом от 15 млрд рублей

Выпуск облигаций «Газпром капитала» в евро стал первым подобным размещением на локальном рынке. Несмотря на колебания, он проводился с доходностью ниже, чем у таких же ценных бумаг на вторичном рынке. Компания предложила держателям своих облигаций обменять их на новые локальные бумаги в той же валюте на рыночных условиях.