«Газпром» соберет заявки на выпуск облигаций объемом от 15 млрд рублей
Предусмотрены ежемесячные переменные купоны. Они будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Центробанка, и спред не выше 150 б. п. Организатором и агентом по размещению будет Газпромбанк. Техническое размещение состоится 10 октября.
Выпуск смогут приобрести неквалифицированные инвесторы после прохождения теста.
Выпуск облигаций «Газпром капитала» в евро стал первым подобным размещением на локальном рынке. Несмотря на колебания, он проводился с доходностью ниже, чем у таких же ценных бумаг на вторичном рынке. Компания предложила держателям своих облигаций обменять их на новые локальные бумаги в той же валюте на рыночных условиях.