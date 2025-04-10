«Газпром капитал» разместит локальные облигации в евро 15 апреля

Выпуск облигаций «Газпром капитала» в евро стал первым подобным размещением на локальном рынке. Несмотря на колебания, он был осуществлен с доходностью ниже, чем у аналогичных ценных бумаг на вторичном рынке. Компания предложила держателям своих облигаций, которые будут погашены 15 апреля, обменять их на новые локальные бумаги в той же валюте на рыночных условиях, а также привлекла новый инвесторский спрос.