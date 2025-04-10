«Газпром капитал» разместит локальные облигации в евро 15 апреля
ООО «Газпром капитал» разместит локальные облигации объемом 350 млн евро с расчетами в рублях 15 апреля, сообщили в пресс-службе компании.
10 апреля компания закрыла прием заявок по выпуску данных облигаций. Сообщается, что они будут выпускаться на срок три года по ставке 7,75% с ежемесячной выплатой купона. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Выпуск облигаций «Газпром капитала» в евро стал первым подобным размещением на локальном рынке. Несмотря на колебания, он был осуществлен с доходностью ниже, чем у аналогичных ценных бумаг на вторичном рынке. Компания предложила держателям своих облигаций, которые будут погашены 15 апреля, обменять их на новые локальные бумаги в той же валюте на рыночных условиях, а также привлекла новый инвесторский спрос.
На протяжении более недели маркетинга книга заявок привлекла значительную аудиторию заинтересованных инвесторов, говорится в сообщении компании. Спрос поддерживался благодаря сильному рублю и высокому кредитному качеству «Газпрома». Общий объем спроса сильно превысил итоговый размер выпуска, что позволило снизить ориентир по купонной ставке на 75 базисных пунктов. Инвесторы подали более 60 консолидированных заявок на размещение. Из них 64% пришлись на брокеров и частные банки, 27% – на страховые компании и 9% – на других инвесторов.
По итогам переподписки «Газпром капиталом» было принято решение о выходе с долларовым выпуском, где расчеты будут проводиться в рублях для заинтересованных инвесторов. Предварительная дата открытия книги заявок назначена на 15 апреля.
Председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков рассказал, что ведущие организаторы российского долгового рынка провели сбор книги, в ходе которого удалось достичь согласия по ценам размещения облигаций между заемщиком и рынком, а также сформировать разнообразный пул инвесторов.
31 марта «Газпром капитал» разместил биржевые облигации на 1,5 млрд китайских юаней по номинальной стоимости. Компания собрала заявки на биржевые облигации серии БО-001Р-11 с погашением через год и ежемесячной выплатой купонов 26 марта. Из информации, которая размещена на сайте, следует, что ставка купонов установлена в размере 9% годовых. Выпуск включает 15 000 облигаций номиналом 100 000 юаней каждая.