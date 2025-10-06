Мосбиржа ограничила сделки с акциями «Авангарда» на утренней сессии 7 октября
Сделки с акциями банка «Авангард» не допускаются в ходе утренней торговой сессии на Московской бирже 7 октября. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
29 сентября акционеры «Авангарда» одобрили дивиденды по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 24,79 руб. на обыкновенную акцию. В марте совет директоров банка рекомендовал выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 28,5 руб. на бумагу.
18 апреля акционеры «Авангарда» одобрили дивиденды за 2024 г. в 21,07 руб. на одну акцию. Всего на выплаты было направлено 1,7 млрд руб. Чистая прибыль финансовой организации после налогообложения в прошлом году составила 5,83 млрд руб.