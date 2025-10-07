Рынок акций открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2

Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже продемонстрировал снижение. По состоянию на 07:01 мск индекс Мосбиржи уменьшился на 0,2% и достиг 2643,11 пункта, следует из данных на сайте торговой площадки.