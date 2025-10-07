Рынок акций открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2
Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже продемонстрировал снижение. По состоянию на 07:01 мск индекс Мосбиржи уменьшился на 0,2% и достиг 2643,11 пункта, следует из данных на сайте торговой площадки.
Подешевели акции АФК «Система» (-1,1%), ВТБ (-0,7%), «Газпрома» (-0,6%), «Сургутнефтегаза» (-0,6%), МКПАО «Яндекс» (-0,6%), «ММК» (-0,4%), «Северстали» (-0,4%), «Новатэка» (-0,4%), «Фосагро» (-0,4%), «Аэрофлота» (-0,3%), «НЛМК» (-0,3%), МТС (-0,3%), Сбербанка (-0,3%). Подорожали акции «Полюса» (+0,7%), «Русала» (+0,3%), «Татнефти» (+0,2%), «Интер РАО» (+0,2%).