Рынок акций открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2

Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже продемонстрировал снижение. По состоянию на 07:01 мск индекс Мосбиржи уменьшился на 0,2% и достиг 2643,11 пункта, следует из данных на сайте торговой площадки.

Подешевели акции АФК «Система» (-1,1%), ВТБ (-0,7%), «Газпрома» (-0,6%), «Сургутнефтегаза» (-0,6%), МКПАО «Яндекс» (-0,6%), «ММК» (-0,4%), «Северстали» (-0,4%), «Новатэка» (-0,4%), «Фосагро» (-0,4%), «Аэрофлота» (-0,3%), «НЛМК» (-0,3%), МТС (-0,3%), Сбербанка (-0,3%). Подорожали акции «Полюса» (+0,7%), «Русала» (+0,3%), «Татнефти» (+0,2%), «Интер РАО» (+0,2%).

6 октября индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 1,7% до 2649 пунктов, индекс РТС увеличился на 0,34% и составил 1005 пунктов.

Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции МКПАО «Яндекс» (+3,8%), «Газпрома» (+3,7%), «Норникеля» (+3,3%), «Лукойла» (+3,2%), «Северстали» (+2,7%). Лидерами падения среди «голубых фишек» стали акции Х5 (-2,0%), «Новатэка» (-0,5%).

