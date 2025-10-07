СПБ биржа начала торги фьючерсами на индексы стран БРИКС и биткоин

Все контракты расчетные и исключают инфраструктурные риски, связанные с поставкой базисного актива. Торги проходят ежедневно с 10:00 до 00:00 мск с обязательным участием маркетмейкеров. Брокеры уже получили доступ к инфраструктуре срочного рынка в опытном режиме. Биржевая и клиринговая комиссии за сделки не будут взиматься до 30 ноября.