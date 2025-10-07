СПБ биржа начала торги фьючерсами на индексы стран БРИКС и биткоин
СПБ Биржа запустила торги фьючерсами на индексы Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии, индекс BTCUSD, который следует за динамикой биткоина, и акции СПБ биржи. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Все контракты расчетные и исключают инфраструктурные риски, связанные с поставкой базисного актива. Торги проходят ежедневно с 10:00 до 00:00 мск с обязательным участием маркетмейкеров. Брокеры уже получили доступ к инфраструктуре срочного рынка в опытном режиме. Биржевая и клиринговая комиссии за сделки не будут взиматься до 30 ноября.
Отмечается, что СПБ Биржа планирует расширять линейку фьючерсов за счет российских и иностранных базисных активов. Генеральный директор площадки Евгений Сердюков подчеркнул, что с развитием линейки фьючерсов инвесторы получают больше инвестиционных идей и торговых стратегий.
1 октября СПБ Биржа объявила, что представит срочный рынок на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис». В рамках форума руководители площадки расскажут о видах и характеристиках фьючерсных контрактов, которые будут доступны для торговли на начальном этапе.
«Финополис» состоится с 8 по 10 октября на федеральной территории «Сириус». Его темой в 2025 г. стало развитие современной финансовой экосистемы России. Участники хотят обсудить практические кейсы внедрения инновационных решений и перспективы развития финансового рынка. Организатором мероприятия выступает ЦБ в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка.