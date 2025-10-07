«Самолет» собирается в октябре выпустить конвертируемые облигации
«Самолет» планирует в октябре выпустить конвертируемые облигации на несколько миллиардов. Об этом заявила генеральный директор компании Анна Акиньшина на форуме ВТБ «Россия зовет!».
«Когда книга будет открыта, мы сделаем это первое размещение, чтобы протестировать этот инструмент и, главное, познакомить с ним рынок. Это будет незначительная сумма, в районе нескольких миллиардов, скорее проба пера», – уточнила Акиньшина (цитата по «Интерфаксу»).
Партнером девелопера в рамках проекта станет ВТБ. Параметры размещения гендиректор компании не раскрыла.
Конвертируемые облигации представляют собой долговые бумаги, которые могут быть обменены на акции эмитента по фиксированному курсу. Для компаний это более гибкий способ привлечения финансирования, чем кредиты или классические облигации. Для инвесторов такие бумаги сочетают фиксированный купонный доход и возможность получить прибыль при росте стоимости акций.
16 июня Центральный банк России сообщил, что видит возможности для оживления рынка конвертируемых облигаций, который пока не сформировался, несмотря на улучшение регулирования этого сегмента с 2019 г. По мнению регулятора, необходимо доработать регулирование с учетом потребностей эмитентов и инвесторов.