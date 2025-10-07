Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Самолет» собирается в октябре выпустить конвертируемые облигации

Ведомости

«Самолет» планирует в октябре выпустить конвертируемые облигации на несколько миллиардов. Об этом заявила генеральный директор компании Анна Акиньшина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Когда книга будет открыта, мы сделаем это первое размещение, чтобы протестировать этот инструмент и, главное, познакомить с ним рынок. Это будет незначительная сумма, в районе нескольких миллиардов, скорее проба пера», – уточнила Акиньшина (цитата по «Интерфаксу»).

Партнером девелопера в рамках проекта станет ВТБ. Параметры размещения гендиректор компании не раскрыла.

Конвертируемые облигации представляют собой долговые бумаги, которые могут быть обменены на акции эмитента по фиксированному курсу. Для компаний это более гибкий способ привлечения финансирования, чем кредиты или классические облигации. Для инвесторов такие бумаги сочетают фиксированный купонный доход и возможность получить прибыль при росте стоимости акций.

16 июня Центральный банк России сообщил, что видит возможности для оживления рынка конвертируемых облигаций, который пока не сформировался, несмотря на улучшение регулирования этого сегмента с 2019 г. По мнению регулятора, необходимо доработать регулирование с учетом потребностей эмитентов и инвесторов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь