Goldman Sachs повысил прогноз по золоту до $4900 за унцию

Ведомости

Аналитики Goldman Sachs выпустили новый прогноз по золоту, в котором ожидается рост цены за унцию с $4300 до $4900 на декабрь 2026 г. Об этом сообщает Reuters.

«Мы считаем, что риски для нашего повышенного прогноза цен на золото все еще смещены в сторону увеличения, так как диверсификация частного сектора в относительно небольшой рынок золота может привести к увеличению запасов ETF выше нашей оценки, рассчитанной с учетом ставок», – заявили в компании.

7 октября стоимость золота в ходе торгов установила исторический рекорд, превысив отметку $4000 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на драгметалл возросли на 0,6% и достигли на максимуме $4000,05 за унцию.

Рост спроса на золото произошел на фоне шатдауна в США – приостановки работы федерального правительства впервые почти за семь лет. С 1 октября в стране официально прекратилось финансирование госучреждений в связи с отсутствием принятого бюджета на новый финансовый год. Большинство госслужащих ушли в неоплачиваемые отпуска, а сотрудники критически важных сфер продолжили работать без зарплаты.

Reuters писало, что отсутствие признаков компромисса между палатами конгресса подталкивает инвесторов к вложениям в золото как в защитный актив.

