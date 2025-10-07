Goldman Sachs повысил прогноз по золоту до $4900 за унцию

Рост спроса на золото произошел на фоне шатдауна в США – приостановки работы федерального правительства впервые почти за семь лет. С 1 октября в стране официально прекратилось финансирование госучреждений в связи с отсутствием принятого бюджета на новый финансовый год. Большинство госслужащих ушли в неоплачиваемые отпуска, а сотрудники критически важных сфер продолжили работать без зарплаты.