Минфин проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ 8 октября
Министерство финансов 8 октября проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Инвесторам будут предложены бумаги выпуска 26249 с датой погашения 16 июня 2032 г. и 26247 с датой погашения 11 мая 2039 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки на аукционы можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам пройдут на следующий рабочий день.
1 октября Минфин разместил на двух аукционах ОФЗ в сумме 231,67 млрд руб. Оба выпуска – с постоянным доходом.
На первом аукционе были размещены бумаги с погашением в 2037 г. на 211,07 млрд руб. при спросе в 273,005 млрд руб. Выручка от размещения составила 187 млрд руб. Цена отсечения – 85,248% от номинала (средневзвешенная – 85,3469%), доходность по цене отсечения – 15,2% годовых (средневзвешенная – 15,18%).
На втором аукционе министерство разместило ОФЗ с погашением в 2029 г. на 20,6 млрд руб. при спросе в 33,175 млрд руб. Выручка составила 16,968 млрд руб. Цена отсечения – 79,9% (средневзвешенная – 79,965%), доходность по цене отсечения – 14,65% (средневзвешенная – 14,6%).