Минфин проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ 8 октября

Инвесторам будут предложены бумаги выпуска 26249 с датой погашения 16 июня 2032 г. и 26247 с датой погашения 11 мая 2039 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки на аукционы можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам пройдут на следующий рабочий день.