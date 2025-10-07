«Газпром» нарастил объем выпуска облигаций до 25 млрд рублей
«Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-003Р-06 с переменным ежемесячным купоном с привязкой к ключевой ставке Банка России на срок в два года. Об этом сообщили в «Газпромбанке».
По итогам закрытия книги спред к ключевой ставке Банка России установили на уровне 140 б. п., а объем выпуска зафиксирован в размере 25 млрд руб.
Кроме того, в «Газпромбанке» указали, что в процессе сбора книги заявок 7 октября спрос достиг более 26 млрд руб., что позволило эмитенту снизить ставку купона на 10 б. п. от ориентира и увеличить объем выпуска в 1,7 раза.
В размещении приняли участие разнообразные инвесторы. Управляющие компании обеспечили 52% от общего спроса, а страховые компании – 32%. Частные клиенты, пользующиеся доверительным управлением и брокерскими услугами, выкупили около 1 млрд руб. (4% от объема выпуска), говорится в сообщении.
Предусмотрены ежемесячные переменные купоны. Они будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Центробанка и спред не выше 140 б. п. Организатором и агентом по размещению будет Газпромбанк. Техническое размещение состоится 10 октября.