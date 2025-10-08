Сбербанк закладывает на выплату дивидендов по итогам 2025 года 50% прибыли

«Мы на следующий год сейчас готовим бизнес-план, планируем его представить в декабре. В рамках нашего бизнес-плана мы уже сейчас закладываем все необходимые мероприятия по достаточности для того, чтобы, как и в этом году, на момент принятия решения о выплате дивидендов иметь запас», – сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).