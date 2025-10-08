Газета
Сбербанк закладывает на выплату дивидендов по итогам 2025 года 50% прибыли

Ведомости

Сбербанк заложил в бизнес-план на 2026 г. на выплаты дивидендов 50% от чистой прибыли по итогам 2025 г., сообщил финансовый директор банка Тарас Скворцов на полях форума «Финополис-2025».

«Мы на следующий год сейчас готовим бизнес-план, планируем его представить в декабре. В рамках нашего бизнес-плана мы уже сейчас закладываем все необходимые мероприятия по достаточности для того, чтобы, как и в этом году, на момент принятия решения о выплате дивидендов иметь запас», – сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Скворцов отметил, что Сбербанк в этом году заработал больше, чем за 2024 г., несмотря на повышение налога на прибыль. Он оценил прирост в 6-7%. Он также отметил, что на оставшийся период действия стратегии ( до конца 2026 г.) не собирается пересматривать минимальный уровень достаточности общего капитала группы Н20.0, необходимый для выплаты дивидендов. Сейчас это более 13,3%.

1 октября «Ведомости» писали, что доходы бюджета от дивидендов Сбербанка в следующие три года могут составить около 1,2 трлн руб. Все доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах компаний, или дивидендов по акциям, принадлежащим государству, прогнозируются Минфином в размере 703 млрд руб. в 2026 г., 765,2 млрд руб. – в 2027 г. и 829,2 млрд руб. – в 2028 г., говорится в пояснительной записке. Эти суммы включают дивиденды от крупнейшего плательщика – Сбербанка.

