Рынок акций РФ упал ниже 2550 пунктов по индексу Мосбиржи

Рынок российских акций достиг 2548 пунктов (-4,5%) по индексу Мосбиржи (IMOEX), обновив минимум с 19 декабря 2024 г. Об этом свидетельствуют данные площадки. 

Такое снижение может быть реакцией на возросшие распродажи в условиях опасений эскалации геополитической напряженности. Кроме того, причиной может быть ожидание паузы в смягчении монетарной политики Банка России.

Лидировали в снижении акции «Группы компаний ПИК» (-9,4% до 487,4 руб.), ПАО «Группа Позитив» (-7%) и компании «Алроса» (-5,6%).

По итогам основной сессии IMOEX потерял 3,98% и закрылся на отметке в 2562,51 пункта (-4%). В то же время индекс РТС составил 989,91 пункта (-3,5%).

