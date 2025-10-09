Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2
Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. По состоянию на 07:01 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,66% и достиг 2579,35 пункта, следует из данных площадки.
Подешевели акции ВК (-0,3%), «Норникеля» (-0,1%). Подорожали акции МКПАО «Яндекс» (+2,1%), «Интер РАО» (+1,7%), «Фосагро» (+1,6%), «Полюса» (+1,5%), «Алросы» (+1,1%), ВТБ (+0,9%), АФК «Система» (+0,9%), Сбербанка (+0,8%), «Лукойла» (+0,7%), Мосбиржи (+0,7%), «Северстали» (+0,6%), ПИК (+0,6%), «Русала» (+0,6%), ММК (+0,5%), «Т-Технологий» (+0,5%).
8 октября индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 4% и составил 2563 пункта, индекс РТС уменьшился на 3,5% до 980 пунктов. Лидерами падения среди «голубых фишек» стали акции «Новатэка» (-4,7%), МКПАО «Яндекс» (-4,6%), НЛМК (-4,5%), Сбербанка (-4,4%), «Т-Технологий» (-4,4%).