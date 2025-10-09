Газета
Основная сессия фондового рынка РФ открылась небольшим ростом индексов

Российский рынок акций начал основную сессию на Московской бирже ростом. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,5% до 2574,61 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,5% до 994,58 пункта, следует из данных на сайте торговой площадки.

Подорожали акции ЮГК (+7,3%), Сбербанка (+1,6%), «Фосагро» (+1,6%), МКПАО «Яндекс» (+1,4%), Мосбиржи (+1,1%), ВТБ (+1%), «Интер РАО» (+0,9%), «Алросы» (+0,8%), «Лукойла» (+0,8%), «Норникеля» (+0,8%), ВК (+0,7%), ПАО «Полюс» (+0,6%), АФК «Система» (+0,5%), «Русала» (+0,3%).

Подешевели акции ПИК (-4,9%), МКПАО «Хэдхантер» (-1,3%), «Сургутнефтегаза» (-0,4%), «Татнефти» (-0,2%), МТС (-0,2%), «Т-Технологий» (-0,2%), НЛМК (-0,1%).

9 октября на старте торгов утренней сессии на Московской бирже рынок акций показал рост. К 07:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,66% и достиг 2579,35 пунктов.

Подешевели акции ВК (-0,3%), «Норникеля»» (-0,1%). Подорожали акции МКПАО «Яндекс» (+2,1%), «Интер РАО» (+1,7%), «Фосагро» (+1,6%), «Полюса» (+1,5%), «Алросы» (+1,1%), ВТБ (+0,9%), АФК «Система» (+0,9%), Сбербанка (+0,8%), «Лукойла» (+0,7%), Мосбиржи (+0,7%), «Северстали» (+0,6%), ПИК (+0,6%), «Русала» (+0,6%), ММК (+0,5%), «Т-Технологий» (+0,5%).

