Основная сессия фондового рынка РФ открылась небольшим ростом индексов

Российский рынок акций начал основную сессию на Московской бирже ростом. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,5% до 2574,61 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,5% до 994,58 пункта, следует из данных на сайте торговой площадки.