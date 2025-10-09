Газета
Индекс гособлигаций достиг минимальных с конца июня значений

Ведомости

Индекс российских гособлигаций Московской биржи (RGBI) опустился ниже 113 пунктов, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 10:50 мск индекс RGBI упал на 0,9% и достиг 112,92 пункта. Это стало первым снижением ниже 113 пунктов с 24 июня.

19 сентября индекс российских гособлигаций Мосбиржи впервые с 24 июля упал ниже 118 пунктов. К 10:05 мск показатель сократился на 0,39% до 117,76 пункта. 15 сентября индекс RGBI стал ниже 119 пунктов впервые с 5 августа.

8 августа индекс RGBI вырос на 0,36% до 120,2 пункта. Последний раз показатель достигал отметки в 120 пунктов 16 февраля 2024 г. Аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов говорил «Ведомостям», что спрос на облигации федерального займа вырос на фоне серии недель инфляции и ожидания снижения ключевой ставки Центробанком.

12 сентября совет директоров ЦБ опустил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Этого ожидали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще 12 экономистов прогнозировали снижение до 16%. 

