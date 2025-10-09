Индекс гособлигаций достиг минимальных с конца июня значений

8 августа индекс RGBI вырос на 0,36% до 120,2 пункта. Последний раз показатель достигал отметки в 120 пунктов 16 февраля 2024 г. Аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов говорил «Ведомостям», что спрос на облигации федерального займа вырос на фоне серии недель инфляции и ожидания снижения ключевой ставки Центробанком.