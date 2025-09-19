Индекс гособлигаций на минимальных значениях с конца июля
Индекс российских гособлигаций Московской биржи (RGBI) впервые с 24 июля упал ниже 118 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10:05 мск сократился на 0,39% и достиг 117,76 пункта.
15 сентября индекс RGBI стал ниже 119 пунктов впервые с 5 августа.
8 августа индекс RGBI вырос на 0,36% до 120,2 пункта. Последний раз индекс российских гособлигаций достигал отметки в 120 пунктов 16 февраля 2024 г. Аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов пояснял «Ведомостям», что спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) вырос на фоне серии недель инфляции и ожидания скорого снижения ключевой ставки Банком России.
12 сентября совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Этого ожидали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Большинство – 12 экономистов – прогнозировали снижение до 16%.