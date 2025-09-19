Индекс гособлигаций на минимальных значениях с конца июля

8 августа индекс RGBI вырос на 0,36% до 120,2 пункта. Последний раз индекс российских гособлигаций достигал отметки в 120 пунктов 16 февраля 2024 г. Аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов пояснял «Ведомостям», что спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) вырос на фоне серии недель инфляции и ожидания скорого снижения ключевой ставки Банком России.