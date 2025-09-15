Индекс гособлигаций упал ниже 119 пунктов впервые с 5 августа
По состоянию на 11:10 мск индекс RGBI упал на 0,04% ниже уровня закрытия 12 сентября и достиг 118,88 пунктов.
8 августа индекс RGBI вырос на 0,36% (до 120,2 пункта на 14.20 мск) по сравнению с уровнем закрытия 7 августа. Последний раз индекс RGBI достигал отметки в 120 пунктов 16 февраля 2024 г. Аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов тогда пояснил «Ведомостям», что спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) увеличился на фоне серии недель инфляции и, как следствие, ожидания скорого снижения ключевой ставки ЦБ.
12 сентября совет директоров Банка России решил опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Такого решения ожидали 8 из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще трое сомневались в решении и предполагали, что ставка может упасть как до 16, так и до 17%. 12 экономистов прогнозировали, что регулятор понизит ее до 16%.