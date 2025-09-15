Индекс гособлигаций упал ниже 119 пунктов впервые с 5 августа

12 сентября совет директоров Банка России решил опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Такого решения ожидали 8 из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще трое сомневались в решении и предполагали, что ставка может упасть как до 16, так и до 17%. 12 экономистов прогнозировали, что регулятор понизит ее до 16%.