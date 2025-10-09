ЦБ ожидает появления законов об инвестировании в криптовалюты в 2026 году
Центральный банк России рассчитывает на появление первых лицензированных компаний и законодательства, которое регулировало бы инвестиции в криптовалюты в 2026 г. Об этом заявил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин на форуме «Финополис».
Чистюхин отметил, что необходимо задействовать профессиональную финансовую инфраструктуру. По мнению Банка России, все сделки должны осуществляться через финансовых посредников, которые получат специальные лицензии. В то же время сама конфигурация сделок может иметь гибкие механизмы. В такой структуре есть место брокерам, аналогам криптобирж и учетной инфраструктуре.
«После 2026 г. надо где-то дать минимум год на подготовку всех участников, на обеление тех структур, которые сегодня осуществляют сделки с криптой. И для того, чтобы уже в 2027 г. вступили соответствующие изменения в правоохранное законодательство, Административный кодекс, Уголовный кодекс, которые бы устанавливали ответственность за нелегальный оборот криптоактивов», – подчеркнул первый зампред ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, «антиомывочные» механизмы должны действовать в отношении инвестирования в криптоактивы, все лица должны быть идентифицированы, платежи и инвестиции понятны, а источники происхождения средств прозрачны. Нужно обеспечить соблюдение международных и российских норм в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Чистюхин также выразил надежду, что деятельность тех, кто не получит легальных возможностей для операций с криптовалютой, не пройдет процедуру лицензирования и не выполнит всех необходимых требований, будет признана незаконной.
12 марта Банк России направил в кабмин для обсуждения предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Регулятор предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого на три года будет введен специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР). В рамках него сделки с криптовалютами смогут совершать «особо квалифицированные» инвесторы. Этот статус смогут получить те, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или доходы за предыдущий год составили более 50 млн руб.