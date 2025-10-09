ЦБ ожидает появления законов об инвестировании в криптовалюты в 2026 году

«После 2026 г. надо где-то дать минимум год на подготовку всех участников, на обеление тех структур, которые сегодня осуществляют сделки с криптой. И для того, чтобы уже в 2027 г. вступили соответствующие изменения в правоохранное законодательство, Административный кодекс, Уголовный кодекс, которые бы устанавливали ответственность за нелегальный оборот криптоактивов», – подчеркнул первый зампред ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).