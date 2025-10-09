Мосбиржа запустит индекс Ethereum с 27 октября

9 октября управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень заявил о планах площадки до конца 2025 г. запустить 10 криптовалютных индексов и, как позволит регулирование, фьючерсы на них. Новые бенчмарки будут отражать спотовую стоимость наиболее ликвидных цифровых валют. Конкретный список монет Мосбиржа не раскрыла. Расчет индексов на спот-цены биткойна и эфира начнется 27 октября.