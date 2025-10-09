Газета
Мосбиржа запустит индекс Ethereum с 27 октября

Московская биржа 27 октября запустит индекс с привязкой к стоимости Ethereum. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Расчет индекса будет производиться ежедневно в 12:30 мск на основе спотовых цен с криптовалютных бирж Binance, Bybit, OKX и Bitget.

9 октября управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень заявил о планах площадки до конца 2025 г. запустить 10 криптовалютных индексов и, как позволит регулирование, фьючерсы на них. Новые бенчмарки будут отражать спотовую стоимость наиболее ликвидных цифровых валют. Конкретный список монет Мосбиржа не раскрыла. Расчет индексов на спот-цены биткойна и эфира начнется 27 октября.

По данным CoinMarketCap, в десятку наиболее ликвидных криптовалют за последние 30 дней входят USDT, биткойн, эфир, USDC, BNB, Solana, First Digital USD, XRP, Ark of Panda и Dogecoin. Площадка уже рассчитывает индекс производных финансовых инструментов биткойна, отражающий стоимость деривативов на пару BTC/USDT на крупнейших криптобиржах.

Крекотень добавил, что до конца года ожидается запуск на Мосбирже новых фьючерсов на страновые фондовые индексы, в первую очередь КНР, Бразилии, ЮАР, Аргентины и Саудовской Аравии.

