Банк России рассмотрит обращение СПБ биржи по торгам заблокированными акциями
Банк России проанализирует обращение СПБ биржи по поводу запуска биржевых торгов заблокированными иностранными ценными бумагами и переоценки портфелей управляющих компаний. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния в кулуарах «Финополиса».
«Мы рассмотрим обращение биржи и ровно исходя из тех рисков, которые вы обозначили, будем принимать решение», – уточнил Габуния (цитата по «Интерфаксу»).
8 октября генеральный директор СПБ биржи Евгений Сердюков сообщил, что торговая площадка технически готова к запуску торгов заблокированными акциями, но видит сложности в связи с переоценкой портфелей управляющих компаний. По его словам, бирже необходимы разъяснения со стороны ЦБ, по которым управляющие компании при запуске биржевых торгов не переоценивали свои портфели.
27 июня Сердюков объявил, что комитет по развитию рынков СПБ биржи одобрил решение о начале торгов заблокированными иностранными ценными бумагами. Он отметил, что все расчеты будут происходить внутри площадки.
В планах СПБ биржи дать инвесторам возможность совершать сделки с заблокированными иностранными ценными бумагами в рамках основной сессии – с 10.00 до 19.00 мск. Торги будут осуществляться в рублях. Сердюков говорил, что установленные правила не нарушают санкционное регулирование США. Это значит, что участники торгов не рискуют вновь попасть под рестрикции, поскольку СПБ биржа и СПБ банк не будут взимать плату за свои услуги.