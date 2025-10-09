Банк России рассмотрит обращение СПБ биржи по торгам заблокированными акциями

В планах СПБ биржи дать инвесторам возможность совершать сделки с заблокированными иностранными ценными бумагами в рамках основной сессии – с 10.00 до 19.00 мск. Торги будут осуществляться в рублях. Сердюков говорил, что установленные правила не нарушают санкционное регулирование США. Это значит, что участники торгов не рискуют вновь попасть под рестрикции, поскольку СПБ биржа и СПБ банк не будут взимать плату за свои услуги.