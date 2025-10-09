«Роскосмос» и ВЭБ запустили проект для привлечения частных инвестиций
«Роскосмос» и ВЭБ.РФ заключили соглашение о запуске проектного офиса для привлечения частных инвестиций в космическую отрасль. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
Сделку подписали заместитель гендиректора «Роскосмоса» по стратегическому развитию Борис Глазков и старший управляющий партнер ВЭБ.РФ по государственно-частному партнерству Павел Селезнев. Стороны достигли договоренности о разработке инвестиционной модели для создания и развития орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Привлечение финансирования планируется через механизмы государственно-частного партнерства.
Глазков выразил надежду, что это поможет реализовать цели Национального проекта по развитию ракетно-космической отрасли, в частности увеличить численность орбитальной группировки России за счет создания космических аппаратов частными компаниями.
Селезнев заявил о намерении ВЭБа активно участвовать в возможности привлечения частных инвестиций. Он добавил, что для привлечения инвестиций в отрасль проектному офису нужно собрать профессиональных игроков, выработать новые механизмы финансирования и сформировать бизнес-модель, которая будет отвечать интересам государства и инвесторов.
20 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин собирается направить порядка 4,5 трлн руб. на космическую отрасль до 2036 г. Правительство с «Роскосмосом» по поручению президента РФ Владимира Путина завершает корректировку стратегических планов в области космической деятельности. Одной из приоритетных целей станет снижение стоимости выведения полезной нагрузки на орбиту. По оценкам специалистов, в ближайшие три года на реализацию задач потребуется более 1 трлн руб.