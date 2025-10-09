«Роскосмос» и ВЭБ запустили проект для привлечения частных инвестиций

20 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин собирается направить порядка 4,5 трлн руб. на космическую отрасль до 2036 г. Правительство с «Роскосмосом» по поручению президента РФ Владимира Путина завершает корректировку стратегических планов в области космической деятельности. Одной из приоритетных целей станет снижение стоимости выведения полезной нагрузки на орбиту. По оценкам специалистов, в ближайшие три года на реализацию задач потребуется более 1 трлн руб.