Мишустин: развитие космической отрасли в РФ потребует около 4,5 трлн рублей
Россия планирует направить около 4,5 трлн руб. на космическую отрасль до 2036 г. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, сейчас правительство с «Роскосмосом» по поручению президента завершает корректировку стратегических планов в области космической деятельности.
В доработанный нацпроект войдут прорывные направления, способные дать мощный толчок научному прогрессу и обеспечить долгосрочный промышленный рост. Среди ключевых задач:
программы фундаментальных исследований космических объектов;
пилотируемые полеты;
строительство полностью отечественной орбитальной станции;
массовое производство космических аппаратов для создания многоспутниковых группировок.
Одной из приоритетных целей станет снижение стоимости выведения полезной нагрузки на орбиту. По оценкам специалистов, в ближайшие три года на реализацию поставленных задач потребуется более 1 трлн руб., а в перспективе до 2036 г. – около 4,5 трлн руб.
Мишустин подчеркнул важность взвешенного подхода к использованию финансовых ресурсов. По его словам, важно продумывать вопросы коммерциализации продуктов и услуг, привлекать частные инвестиции, наращивать межотраслевую интеграцию.
«Мы планируем запустить наши новые инициативы со следующего года – после окончательной доработки и утверждения президентом», – сказал премьер.
Мишустин отметил, что важно внимательно проанализировать предлагаемые системные подходы к развитию космической отрасли, включая роль международного сотрудничества. Особое внимание будет уделяться взаимодействию с дружественными государствами, странами БРИКС и Глобального Юга.
16 апреля президент Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли. Глава страны заявлял, что планы РФ в космосе должны соответствовать «историческому статусу нашей страны как передовой космической державы».