Мишустин: развитие космической отрасли в РФ потребует около 4,5 трлн рублей

Одной из приоритетных целей станет снижение стоимости выведения полезной нагрузки на орбиту. По оценкам специалистов, в ближайшие три года на реализацию поставленных задач потребуется более 1 трлн руб., а в перспективе до 2036 г. – около 4,5 трлн руб.