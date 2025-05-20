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Мишустин: развитие космической отрасли в РФ потребует около 4,5 трлн рублей

Ведомости

Россия планирует направить около 4,5 трлн руб. на космическую отрасль до 2036 г. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, сейчас правительство с «Роскосмосом» по поручению президента завершает корректировку стратегических планов в области космической деятельности.

В доработанный нацпроект войдут прорывные направления, способные дать мощный толчок научному прогрессу и обеспечить долгосрочный промышленный рост. Среди ключевых задач:

  • программы фундаментальных исследований космических объектов;

  • пилотируемые полеты;

  • строительство полностью отечественной орбитальной станции;

  • массовое производство космических аппаратов для создания многоспутниковых группировок.

Одной из приоритетных целей станет снижение стоимости выведения полезной нагрузки на орбиту. По оценкам специалистов, в ближайшие три года на реализацию поставленных задач потребуется более 1 трлн руб., а в перспективе до 2036 г. – около 4,5 трлн руб.

Мишустин подчеркнул важность взвешенного подхода к использованию финансовых ресурсов. По его словам, важно продумывать вопросы коммерциализации продуктов и услуг, привлекать частные инвестиции, наращивать межотраслевую интеграцию.

«Мы планируем запустить наши новые инициативы со следующего года – после окончательной доработки и утверждения президентом», – сказал премьер.

Мишустин отметил, что важно внимательно проанализировать предлагаемые системные подходы к развитию космической отрасли, включая роль международного сотрудничества. Особое внимание будет уделяться взаимодействию с дружественными государствами, странами БРИКС и Глобального Юга.

16 апреля президент Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли. Глава страны заявлял, что планы РФ в космосе должны соответствовать «историческому статусу нашей страны как передовой космической державы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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