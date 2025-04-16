Путин: сотрудничество России и США в космосе продолжается
Международная кооперация в космической сфере очень важна. Сотрудничество России и США по этой теме продолжается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана. Прямую трансляцию мероприятия ведет Кремль.
Глава страны рассказал, что Россия до последнего времени активно взаимодействовала и со странами Европы.
«Приостановка сотрудничества произошла не по нашей инициативе, а по инициативе европейцев. Это их выбор», – сказал Путин.
Президент добавил, что российское оборудование продолжает работать на европейских объектах. Приборы успешно функционируют, их не изъяли.
По словам Путина, у России сейчас также большие планы на сотрудничество с КНР и странами БРИКС в целом.