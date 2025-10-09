Мосбиржа выявила несоответствие первому уровню листинга у акций ПИК
Акции ПИК не соответствуют первому уровню листинга. Это следует из сообщения Московской биржи.
«Выявлено несоответствие требованиям к корпоративному управлению <...>, определяющего дивидендную политику эмитента», – говорится в сообщении.
Акции девелоперской компании включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже. Площадка установила ПАО «ПИК СЗ» срок для устранения несоответствия.
Чистая прибыль девелопера ПИК по результатам 2024 г. упала почти вдвое до 28,7 млрд руб. В мае этого года совет директоров ГК рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды за 2024 г. Чистую прибыль в размере 3 млрд руб., полученную по результатам 2024 г., рекомендовано не распределять.