Мосбиржа выявила несоответствие первому уровню листинга у акций ПИК

Чистая прибыль девелопера ПИК по результатам 2024 г. упала почти вдвое до 28,7 млрд руб. В мае этого года совет директоров ГК рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды за 2024 г. Чистую прибыль в размере 3 млрд руб., полученную по результатам 2024 г., рекомендовано не распределять.