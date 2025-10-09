Газета
Мосбиржа выявила несоответствие первому уровню листинга у акций ПИК

Акции ПИК не соответствуют первому уровню листинга. Это следует из сообщения Московской биржи.

«Выявлено несоответствие требованиям к корпоративному управлению <...>, определяющего дивидендную политику эмитента», – говорится в сообщении.

Акции девелоперской компании включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже. Площадка установила ПАО «ПИК СЗ» срок для устранения несоответствия.

8 октября совет директоров ГК «ПИК» отменил утвержденную в 2023 г. дивидендную политику. Также совет директоров ГК предложил провести консолидацию обыкновенных акций застройщика, окончательное решение об этом примут акционеры ПИК на внеочередном собрании 14 ноября.

Чистая прибыль девелопера ПИК по результатам 2024 г. упала почти вдвое до 28,7 млрд руб. В мае этого года совет директоров ГК рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды за 2024 г. Чистую прибыль в размере 3 млрд руб., полученную по результатам 2024 г., рекомендовано не распределять.

