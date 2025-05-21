Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

14 апреля сообщалось, что чистая прибыль девелопера ПИК по итогам 2024 г. сократилась почти в два раза, достигнув 28,7 млрд руб. Это следует из отчетности группы компаний по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). На снижение показателя прибыли повлиял значительный рост общих финансовых расходов.