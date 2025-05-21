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Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Ведомости

Совет директоров девелопера ПИК рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды за 2024 г. Об этом говорится в опубликованном сообщении компании.

Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 г. в размере 3 млрд руб., рекомендовано не распределять.

Окончательное решение будет принято на общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое запланировано на 27 июня 2025 г.

14 апреля сообщалось, что чистая прибыль девелопера ПИК по итогам 2024 г. сократилась почти в два раза, достигнув 28,7 млрд руб. Это следует из отчетности группы компаний по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). На снижение показателя прибыли повлиял значительный рост общих финансовых расходов.

При этом выручка компании выросла на 15%, достигнув 675,1 млрд руб. Себестоимость продукции также увеличилась на 17% до 504,3 млрд руб. Кроме того, коммерческие и административные расходы поднялись на 25%, составив 33,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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