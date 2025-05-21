Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров девелопера ПИК рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды за 2024 г. Об этом говорится в опубликованном сообщении компании.
Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 г. в размере 3 млрд руб., рекомендовано не распределять.
Окончательное решение будет принято на общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое запланировано на 27 июня 2025 г.
14 апреля сообщалось, что чистая прибыль девелопера ПИК по итогам 2024 г. сократилась почти в два раза, достигнув 28,7 млрд руб. Это следует из отчетности группы компаний по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). На снижение показателя прибыли повлиял значительный рост общих финансовых расходов.
При этом выручка компании выросла на 15%, достигнув 675,1 млрд руб. Себестоимость продукции также увеличилась на 17% до 504,3 млрд руб. Кроме того, коммерческие и административные расходы поднялись на 25%, составив 33,3 млрд руб.