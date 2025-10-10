ВТБ: объем рынка ЦФА может подняться выше 2 трлн рублей к 2026 году

Сергейчук указал, что большая часть спроса на выпуск ЦФА формируется со стороны средних и крупных корпоративных заемщиков. По его словам, ВТБ развивает собственные решения в этой сфере и является одним из крупных эмитентов с объемом более 160 млрд руб. за 2024-2025 гг. В прошлом году финансовая организация также запустила платформу, на которой в 2025 г. объем выпуска ЦФА достиг 50 млрд руб.