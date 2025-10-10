ВТБ: объем рынка ЦФА может подняться выше 2 трлн рублей к 2026 году
Сергейчук указал, что большая часть спроса на выпуск ЦФА формируется со стороны средних и крупных корпоративных заемщиков. По его словам, ВТБ развивает собственные решения в этой сфере и является одним из крупных эмитентов с объемом более 160 млрд руб. за 2024-2025 гг. В прошлом году финансовая организация также запустила платформу, на которой в 2025 г. объем выпуска ЦФА достиг 50 млрд руб.
Член правления ВТБ выразил мнение, что для дальнейшего развития рынка ЦФА необходимы регуляторные изменения, которые банк обсуждает с Центральным банком России. В частности, предлагается создать кредитные ЦФА, позволяющие секьюритизировать кредитные портфели банков или обязательства в виде цифрового финансового актива.
В июне замминистра финансов России Иван Чебесков заявил, что капитализация российского рынка ЦФА к 2030 г. может достичь 10 трлн руб. Это возможно при правильном подходе и отсутствии «перерегулирования». По оценкам Минфина, рынок ЦФА измеряется 800 млрд руб. К концу 2025 г. рынок превысит 1 трлн руб. и может приблизиться к 2 трлн руб.
Чебесков назвал увеличение объема рынка цифровых финансовых активов одним из ключевых направлений, по которому работает министерство. По его мнению, важно увеличить ликвидность, создать вторичный оборот, технологически связать ЦФА-платформы и открытый блокчейн и токенизировать активы реального сектора.