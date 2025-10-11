Wildberries намерен получить брокерскую лицензию в ЦБ через год

По его словам, компания уже запустила депозиты для физических и юридических лиц, а также сервис «WB Копилка», позволяющий инвестировать в бизнесы, связанные с онлайн-торговлей, через краудфандинг. Минимальная сумма инвестиций – 100 руб., доходность будет привязана к ключевой ставке.