Главная / Бизнес /

Wildberries намерен получить брокерскую лицензию в ЦБ через год

Ведомости

Wildberries планирует подать в Банк России заявку на получение брокерской лицензии в 2026 г., сообщил председатель правления Вайлдберриз Банка Георгий Горшков в интервью телеканалу РБК на форуме «Финополис-2025».

По его словам, компания уже запустила депозиты для физических и юридических лиц, а также сервис «WB Копилка», позволяющий инвестировать в бизнесы, связанные с онлайн-торговлей, через краудфандинг. Минимальная сумма инвестиций – 100 руб., доходность будет привязана к ключевой ставке.

Горшков отметил, что выплаты инвесторам в рамках «Копилки» будут гарантированными и фиксированными, но ниже уровня ключевой ставки. В будущем маркетплейс намерен выйти и на рынок брокерских услуг.

Ранее аналогичные планы объявил Ozon, который также готовится получить лицензии ЦБ для развития инвестиционного бизнеса.

