Рынок акций начал утреннюю сессию с роста индекса Мосбиржи
Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже показал умеренный рост. По состоянию на 07:01 мск индекс IMOEX2 вырос на 0,3% и достиг 2597,31 пункта, следует из данных торговой площадки.
10 октября по итогам основных торгов индекс Московской биржи упал на 1,89% до 2589 пунктов, индекс РТС снизился 1,62% и составил 1004 пункта.
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции БСПБ (+1,13%). Лидерами падения среди «голубых фишек» стали ПИК (-5,8%), Корпоративный центр ИКС 5 (-3,71%), МКБ (-3,7%), «Татнефть» (-3,65%).