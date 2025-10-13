Газета
Рынок акций начал утреннюю сессию с роста индекса Мосбиржи

Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже показал умеренный рост. По состоянию на 07:01 мск индекс IMOEX2 вырос на 0,3% и достиг 2597,31 пункта, следует из данных торговой площадки.

Подорожали акции «Аэрофлота» (+1,1%), АФК «Система» (+1%), «Татнефти» (+1%), МКПАО «ВК» (+0,8%), «Норникеля» (+0,7%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,7%), Сбербанка (+0,6%), «Лукойла» (+0,4%), «МТС» (+0,4%), «Русала» (+0,4%), «Газпрома» (+0,4%), МКПАО «Яндекс» (+0,4%), «Фосагро» (+0,3%).

Подешевели акции ПИК (-2,1%), «Интер РАО» (-1,2%), «Новатэка» (-1%), «Роснефти» (-0,5%), «ММК» (-0,2%), ВТБ (-0,1%) и «Сургутнефтегаза» (-0,1%).

10 октября по итогам основных торгов индекс Московской биржи упал на 1,89% до 2589 пунктов, индекс РТС снизился 1,62% и составил 1004 пункта.

Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции БСПБ (+1,13%). Лидерами падения среди «голубых фишек» стали ПИК (-5,8%), Корпоративный центр ИКС 5 (-3,71%), МКБ (-3,7%), «Татнефть» (-3,65%).

