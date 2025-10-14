Выручка МГКЛ за девять месяцев 2025 года увеличилась в 3,2 раза
Выручка ПАО «МГКЛ» за январь – сентябрь 2025 г. выросла в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Прогнозный показатель выручки за отчетный период может составить 18,3 млрд руб., что выше выручки за прошлый год более чем вдвое. Об этом сообщается на сайте компании.
Число розничных клиентов группы за девять месяцев 2025 г. увеличилось на 16% год к году до 168 800. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле возрос на 12% и достиг 1,67 млрд руб. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, составила 10%. По итогам девяти месяцев 2024 г. показатель был на уровне 15%.
Генеральный директор компании Алексей Лазутин отметил, что в 2024 г. выручка группы стала рекордной за все время работы и составила 8,5 млрд руб. Бизнес-план на пять лет основан на стратегии роста трех ключевых направлений – ресейла, ломбардных залоговых займов и оптовой торговли драгметаллами. Он учитывает макроэкономические тренды и прогнозы развития рынков присутствия группы.