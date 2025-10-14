Выручка МГКЛ за девять месяцев 2025 года увеличилась в 3,2 раза

Число розничных клиентов группы за девять месяцев 2025 г. увеличилось на 16% год к году до 168 800. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле возрос на 12% и достиг 1,67 млрд руб. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, составила 10%. По итогам девяти месяцев 2024 г. показатель был на уровне 15%.