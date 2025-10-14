ВЭБ.РФ рассказал о доходах от размещения пенсионных накоплений

Управляющий директор блока управления пенсионными накоплениями госкорпорации Александр Попов отметил, что результат по доходности значительно превысил инфляцию за девять месяцев 2025 г. и на долгосрочной дистанции в пять, 10 и 15 лет. По его словам, доход по портфелям накоплений в основном обеспечили купонные и процентные платежи, вклад также внесла положительная переоценка по облигациям.