Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

ВЭБ.РФ рассказал о доходах от размещения пенсионных накоплений

Ведомости

По итогам девяти месяцев 2025 г. доходы от размещения ВЭБ.РФ пенсионных накоплений граждан составили 329,9 млрд руб. по расширенному портфелю и 6,17 млрд руб. по портфелю государственных ценных бумаг. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации.

Доходность ВЭБ.РФ находится на рекордном уровне. Показатель в годовом выражении достиг 18,73% по расширенному портфелю и 17,53% по портфелю государственных бумаг.

Управляющий директор блока управления пенсионными накоплениями госкорпорации Александр Попов отметил, что результат по доходности значительно превысил инфляцию за девять месяцев 2025 г. и на долгосрочной дистанции в пять, 10 и 15 лет. По его словам, доход по портфелям накоплений в основном обеспечили купонные и процентные платежи, вклад также внесла положительная переоценка по облигациям.

Расширенный портфель ВЭБ.РФ за девять месяцев превысил 2,65 трлн руб. Совокупные активы в портфеле госбумаг по итогам трех кварталов составили 52,45 млрд руб.

14 июля в ВЭБ.РФ сообщали, что за первое полугодие 2025 г. доход от размещения пенсионных накоплений граждан превысил 215,8 млрд руб. по расширенному портфелю и 4,1 млрд руб. по портфелю госбумаг. Объем активов расширенного портфеля госкорпорации за указанный период поднялся выше 2,6 трлн руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь