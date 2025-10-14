ВЭБ.РФ рассказал о доходах от размещения пенсионных накоплений
По итогам девяти месяцев 2025 г. доходы от размещения ВЭБ.РФ пенсионных накоплений граждан составили 329,9 млрд руб. по расширенному портфелю и 6,17 млрд руб. по портфелю государственных ценных бумаг. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации.
Доходность ВЭБ.РФ находится на рекордном уровне. Показатель в годовом выражении достиг 18,73% по расширенному портфелю и 17,53% по портфелю государственных бумаг.
Управляющий директор блока управления пенсионными накоплениями госкорпорации Александр Попов отметил, что результат по доходности значительно превысил инфляцию за девять месяцев 2025 г. и на долгосрочной дистанции в пять, 10 и 15 лет. По его словам, доход по портфелям накоплений в основном обеспечили купонные и процентные платежи, вклад также внесла положительная переоценка по облигациям.
Расширенный портфель ВЭБ.РФ за девять месяцев превысил 2,65 трлн руб. Совокупные активы в портфеле госбумаг по итогам трех кварталов составили 52,45 млрд руб.