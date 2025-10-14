Акционеры «М.Видео» утвердили формат допэмиссии

Другой собеседник подтвердил, что JD.com получила от «М.Видео» необходимые документы для рассмотрения. Источники не уточнили, какую долю в допэмиссии сети магазинов электроники и бытовой техники может получить китайский ритейлер. Собеседник, близкий к «М.Видео», заявил, что стороны обсуждают размещение ассортимента JD.com на сайте и в магазинах сети и развитие трансграничной торговли через онлайн-канал продаж российского ритейлера.