Акционеры «М.Видео» утвердили формат допэмиссии
Акционеры ПАО «М.Видео» на внеочередном собрании 13 октября одобрили отмену проведения допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу открытого формата. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Максимальный объем допэмиссии может составить 1,5 млрд обыкновенных акций. Цена размещения бумаг, в частности для лиц, у которых есть преимущественное право их приобретения, будет установлена советом директоров и определена не позднее даты начала размещения акций. Ожидается, что ключевые этапы размещения завершатся до конца 2025 г.
22 сентября совет директоров «М.Видео» предложил акционерам увеличить уставный капитал компании на 15 млрд руб. путем размещения по открытой подписке 1,5 млрд обыкновенных акций номиналом 10 руб. Акционерам также предложили утвердить объем объявленных акций в размере до 2 млрд штук.
Другой собеседник подтвердил, что JD.com получила от «М.Видео» необходимые документы для рассмотрения. Источники не уточнили, какую долю в допэмиссии сети магазинов электроники и бытовой техники может получить китайский ритейлер. Собеседник, близкий к «М.Видео», заявил, что стороны обсуждают размещение ассортимента JD.com на сайте и в магазинах сети и развитие трансграничной торговли через онлайн-канал продаж российского ритейлера.