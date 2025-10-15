СПБ биржа расширит до 204 количество бумаг на торгах в выходные дни

7 октября СПБ биржа запустила торги фьючерсами на индексы Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии, индекс BTCUSD, который следует за динамикой биткойна, и акции площадки. Все контракты расчетные и исключают инфраструктурные риски, связанные с поставкой базисного актива. Биржевая и клиринговая комиссии за сделки не будут взиматься до 30 ноября.