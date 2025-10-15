СПБ биржа расширит до 204 количество бумаг на торгах в выходные дни
СПБ биржа с 17 октября расширит перечень российских ценных бумаг, доступных для торговли в вечерние и утренние дополнительные сессии, включая выходные дни. В результате инвесторам будет доступно 204 ценные бумаги. Об этом говорится в сообщении площадки.
Список, в частности, пополнят акции компаний «Фикс прайс», «Ижсталь», «Камчатскэнерго», «Красный Октябрь», «Нижнекамскшина», «Росгосстрах», банк «Уралсиб» и др.
Торги в выходные дни осуществляются с 10:00 до 23:50 мск с обязательным участием маркетмейкеров.
7 октября СПБ биржа запустила торги фьючерсами на индексы Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии, индекс BTCUSD, который следует за динамикой биткойна, и акции площадки. Все контракты расчетные и исключают инфраструктурные риски, связанные с поставкой базисного актива. Биржевая и клиринговая комиссии за сделки не будут взиматься до 30 ноября.