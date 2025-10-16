Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

В ноябре Мосбиржа приостановит торги на несколько дней

Ведомости

Торги на Мосбирже в День народного единства 4 ноября проводиться не будут. Об этом объявила площадка.

Торги не будут проводиться 2 и 4 ноября, а также 22 и 23 ноября в связи с проведением технических работ.

Согласно опубликованному графику работы, 1 и 3 ноября торги будут проводиться на всех рынках.

«Однако на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги [3 ноября] будут осуществляться по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп», – говорится в сообщении.

Утром 16 октября индекс Мосбиржи снизился на 0,38% до 2535,64 пункта. Среди лидеров снижения были акции «Интеррао» (-1,84%) и МКПАО «ВК» (-1,44%). В то же время подорожали акции X5 (+0,83%), «Ростела» (+0,61%) и «Мосэнерго» (+0,21%). Днем того же дня индекс Мосбиржи вырос на 2,4% до 2601,54 пункта на фоне новостей о возможном телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь