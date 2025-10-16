В ноябре Мосбиржа приостановит торги на несколько дней

Утром 16 октября индекс Мосбиржи снизился на 0,38% до 2535,64 пункта. Среди лидеров снижения были акции «Интеррао» (-1,84%) и МКПАО «ВК» (-1,44%). В то же время подорожали акции X5 (+0,83%), «Ростела» (+0,61%) и «Мосэнерго» (+0,21%). Днем того же дня индекс Мосбиржи вырос на 2,4% до 2601,54 пункта на фоне новостей о возможном телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.