СПБ биржа показала график торгов в период ноябрьских праздников

Ведомости

СПБ биржа опубликовала график торгов на праздники в честь Дня народного единства. Это следует из информации на сайте площадки.

Торги будут проводиться с 7:00 до 23:50 мск 1, 3 и 5 ноября. С 10:00 до 23:50 мск торги будут проводиться 2 и 4 ноября. Торги расчетными фьючерсами будут проводиться ежедневно с 10:00 до 00:00 мск без изменений.

«Инвесторам на торгах доступны шесть расчетных фьючерсов – ежеквартальные фьючерсные контракты на акции СПБ биржи и еженедельные – на акции инвестиционных фондов iShares MSCI Brazil ETF, iShares MSCI China ETF, iShares MSCI India ETF, iShares MSCI Saudi Arabia ETF и на индекс, отражающий динамику iShares Bitcoin Trust ETF (индекс BTCUSD)», – говорится в сообщении.

Также СПБ биржа представила график проведения расчетов по сделкам:

  • расчеты за сделки от 1 ноября будут проведены 3 ноября,

  • расчеты за сделки от 2 и 3 ноября будут проведены 5 ноября,

  • расчеты за сделки от 4 и 5 ноября будут проведены 6 ноября.

Площадка уточнила, что проводит торги ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Всего на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок доступны 204 российские ценные бумаги, а в будние дни – 225.

16 октября графики торгов опубликовала Мосбиржа. Торги не будут проводиться 2 и 4 ноября, а также 22 и 23 ноября в связи с проведением технических работ. 1 и 3 ноября торги будут проводиться на всех рынках.

