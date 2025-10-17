СПБ биржа показала график торгов в период ноябрьских праздников

Торги будут проводиться с 7:00 до 23:50 мск 1, 3 и 5 ноября. С 10:00 до 23:50 мск торги будут проводиться 2 и 4 ноября. Торги расчетными фьючерсами будут проводиться ежедневно с 10:00 до 00:00 мск без изменений.