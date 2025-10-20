Газета
В Сбербанке рассказали о спросе на IPO госкорпорации Дом.РФ

На первичное публичное размещение (IPO) госкорпорации Дом.РФ наблюдается высокий спрос со стороны фондов, институциональных и розничных инвесторов. Об этом сообщил «Ведомостям» начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров через представителя.

«Мы ожидаем переподписки книги заявок, вопрос лишь в том, насколько она будет большой. Теоретически объем размещения группы может быть по верхней границе озвученного сегодня диапазона, если мы увидим, что это будет благоприятно для ликвидности на вторичных торгах и без значимого ущерба для аллокации», – сказал он.

20 октября гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко сообщил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле, что госкорпорация планирует привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб., разместив на IPO около 10% акций.

Мутко заявил, что компания стабильно выплачивает дивиденды в течение пяти лет, а ее доходность на капитал (ROE) составляет около 20%. Доходность на акцию держится на уровне 10–11%, что вызывает значительный интерес инвесторов, говорил он.

Дом.РФ намерен направить средства от IPO на проектное финансирование жилья, что позволит профинансировать около 1 млн кв. м жилой площади и улучшить условия для примерно 15 000 семей. Также планируется инвестировать в инфраструктуру регионов около 50 млрд руб.

