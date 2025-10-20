В Сбербанке рассказали о спросе на IPO госкорпорации Дом.РФ

«Мы ожидаем переподписки книги заявок, вопрос лишь в том, насколько она будет большой. Теоретически объем размещения группы может быть по верхней границе озвученного сегодня диапазона, если мы увидим, что это будет благоприятно для ликвидности на вторичных торгах и без значимого ущерба для аллокации», – сказал он.